Dumfries, l’annuncio dell’Inter a ore? Conferme: ‘Documenti pronti’

Finalmente il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries potrebbe essere annuncio a ore. Arrivano importanti conferme sull’esterno dell’Inter.

A ORE – L’accordo tra l’Inter e Denzel Dumfries è stato raggiunto ormai da alcune settimane, come anche confermato dagli stessi protagonisti a più riprese. L’ultimo lo stesso esterno olandese durante uno dei ritiri della sua nazionale per le gare di Nations League. Manca adesso pochissimo per l’annuncio definitivo, con l’Inter, riferisce Fabrizio Romano, pronta ad ufficializzarlo addirittura nelle prossime ore. Difatti, tutti i documenti sono già pronti e ora si attende l’annuncio ufficiale.

Rinnovo Dumfries, cifre e dettagli: l’Inter prepara l’annuncio

DETTAGLI – Dumfries rinnoverà fino al 30 giugno 2028, prolungando dunque di altre tre anni il suo legame con l’Inter. Con questo rinnovo, il club si cautela anche in caso di eventuale offerta importante la prossima estate. Difatti, Dumfries è corteggiato in Premier League e non è comunque da escludere una sua cessione futura. Dal punto di vista degli emolumenti, l’olandese andrà a guadagnare gli stessi soldi del suo collega a sinistra Federico Dimarco. Ovvero quattro milioni di euro più bonus. L’annuncio, come riferito poco fa, dovrebbe arrivare a breve. L’olandese è reduce da un gol in Nazionale con la maglia della sua Olanda, contro Ungheria.