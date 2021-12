Dumfries-Alex Sandro, arriva la presa di posizione di Rocchi sul contatto

Rocchi ha commentato il chiacchierato episodio tra Dumfries e Alex Sandro nell’ultimo Inter-Juventus di Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport, il designatore arbitrale ritiene corretta la decisione del direttore di gara e del VAR.

POLEMICA INFINITA – Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, torna sul discusso contatto tra Denzel Dumfries e Alex Sandro che ha deciso il risultato in Inter-Juventus. Durante il confronto con i giornalisti all’International Broadcast Centre della Lega a Lissone, l’ex arbitro ha giudicato corretta la revisione del VAR Marco Guida. Il direttore di gara Maurizio Mariani non aveva infatti valutato la dinamica dell’episodio sul campo, come lui stesso ammette nell’audio. Un fallo netto secondo Rocchi, completamente diverso dal contatto tra Simon Kjaer e Lorenzo Pellegrini in Roma-Milan, definito “contattino quasi irrilevante”. L’ex arbitro internazionale afferma che un margine di errore, sia in campo che al video, debba essere accettato per non generare polemiche.

Fonte: sport.sky.it – Lorenzo Fontani