Dumfries: «Rinnovo? Dettagli, Inter nel cuore! Voglio dimostrare»

Dumfries si esprime su diverse tematiche legate all’Inter: dal rinnovo di contratto alle sue performance in campo, passando per gli obiettivi di squadra. Le sue parole su Sport Mediaset.

EMOZIONE – Denzel Dumfries si esprime sul gol segnato ieri in Ungheria-Olanda: «Una storia con molte emozioni, ad Aruba ho giocato due partite e segnare con l’Olanda è una grande emozione per me. Ora guardo avanti. Con la Germania gara difficile, ha più qualità rispetto all’Ungheria, ma siamo pronti».

Dumfries passa dall’Olanda all’Inter: campo e rinnovo!

VINCERE – Dumfries determinato a vincere tutte le gare con l’Inter: «Sarà un mese importante per noi e per la stagione, siamo pronti e carichi. Vogliamo vincere le prossime partite. Rivale scudetto? Siamo molto forti, ma anche Napoli, Milan e Juventus. Non sarà una stagione come l’anno scorso e rispettiamo sempre le altre squadre».

OBIETTIVO – Il pensiero di Dumfries sulla Champions e poi ritorna sul KO nel derby: «Champions League? La finale è un obiettivo sempre perché siamo forti e lo abbiamo visto a Manchester. La Champions è un obiettivo e vogliamo vincerla. Col Milan colpa nostra, eravamo troppo bassi. Abbiamo difeso male, non è mai bello perdere un derby».

DIMOSTRARE – Ancora Dumfries, sulla partita del 27 ottobre con la Juventus? «Il derby d’Italia è sempre bello, giocheremo in casa e siamo pronti per questa partita. Numeri all’Inter come con l’Olanda? E’ un obiettivo per me, ma ho giocato poco. Dipende però da me, voglio dimostrare di più ed è importante per la squadra».

FUTURO – infine, Dumfries conferma: «Rinnovo? Siamo ai dettagli, credo di firmarlo presto. Io sicuro all’Inter? Vediamo, l’Inter è nel mio cuore e voglio restare».