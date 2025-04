Dubbi e incertezze su Thuram e Pavard: le ultime per Barcellona-Inter – CdS

È già antivigilia di Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Dubbi e incertezze sulle condizioni dei francesi Thuram e Pavard. Ecco cosa filtra secondo il Corriere dello Sport.

INFORTUNI – Non solo sconfitte tremende e spia della riserva accesa, ma l’Inter dovrà fare i conti anche con gli infortuni a meno due dalla grandissima sfida del Montjuic contro il Barcellona. Mercoledì ci sarà il primo atto della doppia semifinale di Champions League e la Beneamata dovrà fare i conti con le condizioni fisiche di Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Il primo, out apparentemente per affaticamento muscolare dal giorno di Pasqua, è in fortissimo dubbio. Si nutrono delle incertezze sulle sue reali condizioni fisiche. Secondo il Corriere, non è da escluderne la convocazione per Barcellona-Inter, ma il francese potrebbe comunque andare in panchina. Ad oggi, sembra non disponibile.

Non solo Thuram, anche Pavard preoccupa per Barcellona-Inter

VALUTAZIONI – Quanto a Pavard, ieri lo stesso Simone Inzaghi ha parlato di distorsione alla caviglia. Oggi ovviamente verrà valutato ad Appiano Gentile. L’auspicio è che l’articolazione non si sia gonfiata e che, in ogni caso, abbia sufficientemente tenuta. Il resto dipenderà dal dolore. Se non ce la farà, pronto nuovamente Yann Aurel Bisseck.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.