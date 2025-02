Doveri, ancora tu per l’Inter! Dal tacito VAR nel derby al recupero a Firenze

Daniele Doveri, al VAR nel derby, ignora il fallo da rigore per l’Inter. Dopo la sfida contro il Milan la squadra di Simone Inzaghi ritrova l’arbitro anche nel recupero di Firenze.

SVISTE – Se c’è una costante per l’Inter nelle partite disputate nel mese di gennaio è, certamente, una moviola discutibile. Tanti gli errori e le sviste arbitrali succedutesi nelle ultime gare, tra campionato e Supercoppa Italiana. Così tanti casi “particolari”, che anche l’allenatore Simone Inzaghi è arrivato a dover alzare la voce al termine del derby. Il mister nerazzurro, così come Marcus Thuram, lamenta un rigore mancante in Milan-Inter, su un fallo di Strahinja Pavlovic ai danni proprio dell’attaccante francese. A far discutere non è tanto la svista dell’arbitro Daniele Chiffi, quanto il silenzio del VAR. VAR che ieri sera aveva al servizio Aleandro Di Paolo e Daniele Doveri, con quest’ultimo in qualità di Avar.

Dal mancato rigore col Milan al recupero con la Fiorentina: l’Inter ritrova Doveri nel giro di quattro giorni!

ANCORA TU – Il dito, dunque, non può che essere puntato proprio su Doveri dopo il mancato rigore di Milan-Inter, terminato con un pareggio amaro per i nerazzurri. Ma le spiacevoli “sorprese” non finiscono qui per la squadra di Simone Inzaghi, che prestissimo dovrà nuovamente incrociare in campo il fischietto della sezione di Roma 1. Come confermato dall’AIA, infatti, sarà proprio Doveri ad arbitrare Fiorentina-Inter, in programma tra soli tre giorni. La gara dello scorso primo dicembre, sospesa dallo stesso arbitro al 17′ del primo tempo, verrà recuperata alle ore 20.45 di giovedì 6 febbraio. Dopo non aver evidenziato il fallo di rigore in Milan-Inter, dunque, Doveri farà ripartire il gioco all’Artemio Franchi di Firenze, lì da dove era stato interrotto per via del malore di Edoardo Bove. Cosa accadrà questa volta?