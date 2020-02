Douglas Costa, dubbio in vista di Juventus-Inter: Higuain e Khedira a metà

Domenica alle 20.45 si giochera Juventus-Inter. La sfida – come noto – si disputerà a porte chiuse. Ecco invece le ultime sui bianconeri e il recupero degli infortunati Higuain, Douglas Costa e Khedira

RECUPERI O NO – Secondo quanto riportato da Marco Nosotti di “Sky Sport”: «Higuain sta bene, il dolore alla schiena è passato. Si è rivisto anche Douglas Costa, difficile possa essere già pronto per domani, se ne riparlerà probabilmente per la sfida con l’Inter. Si è rivisto anche Khedira, ma vedremo quando tornerà in campo».