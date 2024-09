Dossier stadio, due opzioni contemplate da Inter e Milan. Il punto – SM

Beppe Sala ha comunicato la decisione di Inter e Milan di non investire per la ristrutturazione dello stadio San Siro. Adesso, sono due le opzioni più concrete per il futuro.

LA SITUAZIONE – Inter e Milan guardano già al futuro. Dopo aver concordato sull’esigenza di non spendersi per addivenire alla ristrutturazione dello stadio San Siro, le due società meneghine si interrogano ora su una scelta che inciderà nei prossimi decenni. L’intenzione comune è quella di acquisire la proprietà di uno stadio da costruire insieme, ma resta da definire dove dar vita all’impianto comune.

Due ipotesi sul taccuino di Inter e Milan: la situazione

LO SCENARIO – Sono due le opzioni che le dirigenze delle due squadre stanno vagliando con attenzione per il futuro. La prima è quella di cui ha parlato il sindaco di Milano Beppe Sala dopo l’incontro avuto oggi con i rappresentanti di Inter e Milan, ossia la costruzione di un nuovo stadio accanto a San Siro: il beneficio per i due club sarebbe quello di dotarsi di una struttura moderna di cui possedere la proprietà. La seconda ipotesi, che secondo Sport Mediaset è al momento meno concreta, consisterebbe nel costruire uno stadio in una delle aree già prese in considerazione dalle due società, ossia San Donato o Rozzano.

IL FUTURO – Al momento, però, il focus sembra concentrato sulla zona di San Siro. Nella speranza di trovare una soluzione a una questione annosa che Inter e Milan non sono riusciti finora a risolvere. Le prossime settimane ci diranno molto sulla questione.