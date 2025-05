Dossier Inter, 3 i motivi del flop scudetto (non solo errori arbitrali) – CdS

L’Inter si lecca le ferite dopo il deludente 2-2 contro la Lazio che ha impedito di presentarsi all’ultima giornata da prima in classifica. Ora lo scudetto diventa complicato. E il Corriere dello Sport ne analizza la situazione.

QUASI ANDATO – Ancora nulla è perduto definitivamente, ma il 2-2 contro la Lazio vale quasi di resa. L’Inter, domenica sera, ha sprecato l’occasione di presentarsi all’ultimo turno a Como (in programma venerdì sera con il Napoli in contemporanea a Cagliari), da prima in classifica. Ora la squadra di Simone Inzaghi dovrà vincere al Sinigaglia e sperare in una non vittoria del Napoli contro gli isolani al Diego Armando Maradona. Nel calcio tutto può succedere, ma affinché lo scudo diventi nerazzurro ci vorrebbe una sorta di miracolo sportivo. Il Corriere dello Sport, tramite un “dossier” dell’Inter, analizza i motivi di questo flop scudetto. Sono tre in particolare i problemi rintracciati dal quotidiano romano, che hanno impedito alla Beneamata di bissare il titolo stravinto lo scorso anno. Questi sono, oltre agli errori arbitrali comunque palesi, le troppe reti subite, le tante rimonte e la testa alla finale di Champions League.

I tre motivi per cui l’Inter probabilmente non vincerà lo scudetto

DOSSIER – L’Inter ha subito tante più reti rispetto alla scorsa stagione. Si è passati da 22 in 38 partite, tra cui alcuni arrivati a scudetto già matematico, a ben 35 dopo 37 giornate. L’Inter è la quarta difesa del campionato, dietro a Napoli, Juventus e Atalanta. Non solo gol subiti, ma anche tante rimonte. Basti pensare che l’Inter ha permesso agli avversari di farsi riprendere in sei occasioni, buttando la bellezza di 12 punti per strada. E poi la poca concentrazione in Serie A a discapito di quanto succede in Champions League. Questo problema l’Inter lo ha avuto praticamente per tutta la stagione. E con la finale di Monaco che incombe, si sta ulteriormente acutizzando. Domenica sera, nella ripresa, l’Inter si era ad un certo punto messa in gestione dopo appena 45′ di partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno