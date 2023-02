Il dopo Skriniar riparte da due! L’Inter individua i possibili sostituti − CdS

C’è da pensare al dopo Milan Skriniar. Accantonata la vicenda del possibile addio anticipato, ora l’Inter deve cautelarsi per il futuro. Sulla lista sfrecciano due nomi

IL PIÙ GETTONATO − Per il dopo Milan Skriniar l’Inter pensa a due nomi: Benjamin Pavard e Tiago Djalò. Il difensore francese piace al club nerazzurro sia per le sue qualità che per lo status internazionale: campione del mondo con la Francia e d’Europa con il Bayern Monaco. A gennaio, i nerazzurri hanno addirittura provato l’affondo cercando di cautelarsi in caso di offerta, poi mai pervenuta, del PSG verso Skriniar di 20 milioni di euro. Il giocatore va in scadenza nel 2024, ma il club bavarese vorrebbe rinnovarlo. Lo stesso Pavard, nelle ultime settimane, ha aperto a questa possibilità anche spinto dalla propria famiglia.

IN CRESCITA − L’altro nome è quello di Tiago Djalò. Il portoghese condivide con Pavard la durata del contratto con il suo attuale club: il Lille, ovvero scadenza 2024. A differenza del francese, il 23enne aprirebbe ad una cessione in caso proposta di club importanti. L’Inter è sullo sfondo. Lui vorrebbe fare una nuova esperienza in Italia anche come una sorta di rivincita dopo che il Milan lo scaricò nell’estate del 2019 inserendolo nell’affare Leao.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno