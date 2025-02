Donnarumma, PSG detta regole per il rinnovo. L’Inter può contare su una certezza!

Il PSG detta le sue condizioni per il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma. L’Inter aspetta e resta aggrappata all’unica attuale certezza.

LE VERSIONI – Tra le varie suggestioni, il calciomercato invernale – terminato da pochissimi giorni in Italia – ha acceso anche quella che vede protagonisti Gianluigi Donnarumma e l’Inter. In mezzo, ovviamente, c’è il Paris Saint-Germain, dove il portiere è approdato nel 2021 dopo la lunga carriera al Milan. Diverse le versioni che circolano sul conto dell’estremo difensore italiano nelle ultime settimane. La più accreditata è quella secondo cui il rinnovo di contratto di Donnarumma, in scadenza a giugno del 2026, con il club parigino si fa sempre più complicato. Eppure il portiere ha personalmente dichiarato, proprio di recente, la volontà di proseguire ancora col PSG. Per chiarire la situazione, anche sul fronte Inter, viene in soccorso il network sportivo francese Rmc Sport.

Dalle condizioni per il rinnovo col PSG all’unica certezza dell’Inter: il quadro completo su Donnarumma

LE CONDIZIONI – Stando alle informazioni riportate dai colleghi francesi, il PSG è fiducioso per il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma. Ma la situazione resta comunque non semplice, in quanto il club parigino ha intenzione di dettare un serie di regole per il raggiungimento di un accordo col portiere. Nelle nuove direttive della società francese, infatti, c’è quella di accordare degli ingaggi basati su una parte fissa e una variabile, a seconda delle prestazioni dei singoli e del numero di sfide disputate. Nessun colpo di testa, dunque, per riuscire a trattenere Donnaruma e tutti gli altri campioni del PSG.

LA CERTEZZA – Per rinnovare col PSG Donnarumma dovrà, quindi, scendere a compromessi e accettare le condizioni dettate dal club. Questo per l’italiano potrebbe significare uno stipendio più basso rispetto a quello incassato finora (7 milioni di euro netti). In questo scenario, poi, si aggiunge l’Inter. Il club nerazzurro è affacciato alla finestra e osserva interessata il portiere venticinquenne. Tornare a Milano, sponda nerazzurra però, significherebbe anche in questo caso ridursi lo stipendio. L’Inter monitora e aspetta, restando attaccata a quella che attualmente è l’unica certezza: se non dovesse riuscire a rinnovare il contratto col PSG entro l’estata, allora Donnarumma rischierebbe davvero di dover cambiare presto destinazione.