Donnarumma: «Preparatore dei portieri Inter bravissimo! Luis Enrique stimola»

Donnarumma nelle ultime settimane è stato accostato al mercato dell’Inter, avendo un contratto in scadenza nel 2026 col PSG. Secondo l’Equipe, il club francese avrebbe interrotto i contatti per il rinnovo di contratto. Questa sera durante un suo intervento video a “vivaelfutbol” su Twitch, ha parlato della sua esperienza in Francia, da capitano dell’Italia e un riferimento al preparatore atletico dell’Inter.

IN FRANCIA – Gigio Donnarumma ha parlato così della sua esperienza al PSG in Francia e il rapporto con Luis Enrique: «Tutto bene, siamo passati in Champions League. I playoff era l’obiettivo, siamo partiti un po’ così. Un po’ di tensione c’era, la vittoria col Manchester City ci ha dato la carica giusta. Lavorare con Luis Enrique è proprio bello, come persona, ti fa crescere. Troppo facile restare sempre nella confort zone, lui cerca sempre di stuzzicarli e stimolarti. Quello ti fa crescere tanto. Poi tu ti innervosisci, ma capisci che aveva ragione. Questa cosa ti aiuta proprio tanto. Il campione è quello che vuole crescere sempre. Ci tiene a tutti sulle spine, quello ti aiuta. Siamo una squadra giovane, ma siamo forti».

Donnarumma all’Inter? Lui strizza l’occhio al preparatore dei portieri

IN NERAZZURRO – Donnarumma risponde a una domanda di Cassano riguardo Gianluca Spinelli, ex preparatore atletico dei portieri al PSG oggi all’Inter: «Lo è stato per due anni, adesso è tornato a Milano, è all’Inter. È veramente bravo. (con riferimento alla domanda di Cassano: A me hanno detto che Spinelli che se non è il più forti è uno dei più forti). Competizione al PSG? Io non ho bisogno di uno dietro per rendere meglio, la scelta di acquistare altri portiere chiaramente è di loro e lo rispetto. Io però faccio il mio lavoro».