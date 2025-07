Dodo l’opzione Inter se parte Dumfries: una carta da giocare – SM

Dodo piace all’Inter nel caso in cui Dumfries dovesse lasciare Milano. Sull’olandese pende una clausola da 25 milioni di euro e il Manchester City ci sta pensando.

IN BILICO – Dodo come sostituto di Dumfries? Sport Mediaset lo rilancia nel caso in cui l’Inter dovesse perdere il laterale olandese. Sul giocatore orange pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e il Manchester City potrebbero davvero pensarci. D’altronde il suo procuratore, il potente Jorge Mendes, avrebbe già contattato Guardiola per capire un po’ la volontà degli inglesi, alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo la partenza di Kyle Walker. Ad oggi, il City si ritrova con il solo Rico Lewis come terzino di ruolo e con l’adattato Matheus Nunes. L’Inter deve solo aspettare. Tutto dipenderà dalla decisione di Guardiola, che ha messo gli occhi anche su Wesley del Flamengo.

Dodo nel caso di addio di Dumfries: Esposito la carta per l’Inter

CARTA – Nel caso in cui l’Inter dovesse perdere Dumfries, occhio allora al brasiliano Dodo. Il laterale della Fiorentina ha contratto in scadenza nel 2027 e la trattativa per il rinnovo non sembra essere semplice. Inoltre, i nerazzurri potrebbero giocarsi una carta in sede di trattativa: ossia Sebastiano Esposito. L’attaccante di Castellamare piace tanto alla Fiorentina e non è da escluderne un suo inserimento nell’eventuale operazione tra nerazzurri e viola.