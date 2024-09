Il discorso di Inzaghi, l’Inter fa ammenda: focus su tre punti – CdS

Ieri l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per smaltire il derby perso con il Milan e preparare la partita con l’Udinese. Simone Inzaghi ha tenuto un discorso alla squadra.

DISCORSO – L’Inter fa ammenda dopo la sconfitta al derby contro il Milan e gli appena otto punti raccolti nelle prime cinque giornate. Simone Inzaghi e la squadra ieri si sono ritrovati ad Appiano Gentile sia per smaltire le tossine post derby, che per iniziare a preparare il delicato match contro l’Udinese di sabato alle 15. Rispetto alla ramanzina requisitoria di domenica sera nello stanzone di San Siro, Inzaghi ha voluto analizzare meglio i punti critici della sua Inter con il resto del gruppo, individuando tre importanti punti focali.

Inzaghi e l’Inter: tre punti analizzati e sui cui lavorarci su

FOCUS – In queste prime cinque giornate, l’Inter ha palesato alcune criticità, praticamente inesistenti l’anno scorso. In primis gli errori della fase difensiva. I gol presi contro Genoa, Monza e Milan nascono sì da errori individuali, ma la squadra non ha lavorato comunque bene durante i vari frangenti. Serve allora maggior compattezza. Compattezza che fa rima con attenzione. Basti pensare che tre dei cinque gol presi sono arrivati tutti dopo l’80’: una grande squadra non può permettersi cali di concentrazione nei minuti finali. E poi un altro dato negativo evidente è la scarsa tenuta atletica e poco uniforme della squadra. Alcuni elementi non si trovano in una condizione top, ciò è stato frutto di una preparazione estiva complicata a causa dei vari impegni nazionali e scaglionata. Adesso, anche chi non è al top deve prendersi la responsabilità di ammetterlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno