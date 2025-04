Dimenticare il Milan, ora la Roma: infortunati Inter di rientro? – CdS

Dopo la batosta di ieri sera in Coppa Italia, per l’Inter bisognerà dimenticare subito il Milan e concentrarsi sulla Roma. Quanto agli infortunati, si punta a dei rientri.

SITUAZIONE INFORTUNI – Brutta e cocente la batosta di ieri contro il Milan, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Uno 0-3 netto e senza storia, che allontana definitivamente il sogno triplete. Ma l’Inter di Simone Inzaghi, il quale si è espresso in conferenza stampa nel post partita, ha ancora due competizioni non banali da giocare e voler vincere: lo scudetto e la Champions League. Dunque, testa prima alla Roma e poi al Barcellona. In vista della partita conto i giallorossi, calendarizzata domenica alle 15 (Beppe Marotta ha fatto chiarezza prima del derby), Inzaghi spera di recuperare tre pedine di assoluta importanza: Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Come riferisce il Corriere dello Sport, nessuno potrà giocare dall’inizio ma possono quantomeno sedersi in panchina.

Per Inter-Roma sicure due certezze di formazione

CAMBI – Inzaghi potrebbe regalare a uno tra Thuram, Dumfries o Zielinski o perché a tutti e tre qualche spezzone prima del grande incontro con il Barcellona, in programma il 30 aprile allo stadio olimpico di Montjuïc. Ciò che è certo, è che contro la Roma non ci saranno gli squalificati Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni, quindi al loro posto pronti Carlos Augusto e Davide Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia e Pietro Guadagno