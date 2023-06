Dimarco: «Grazie ai tifosi, voi avete vinto. Lasciata l’anima»

Sono arrivate anche le parole di Federico Dimarco dopo la finale di Champions League a Istanbul tra Inter e Manchester City. L’esterno sinistro nerazzurro ha parlato con il cuore in mano, rivolgendosi soprattutto ai tifosi.

DARE TUTTO – Federico Dimarco non può far altro che ringraziare i tifosi dopo la finale tra Manchester City be Inter. L’esterno sinistro nerazzurro ha parlato in questi termini, attraverso il suo profilo Instagram, dopo quanto accaduto a Istanbul: “È dura. Abbiamo lasciato sul campo la nostra anima ma non è bastato. Fa male, ma dobbiamo essere orgogliosi di tutto il lavoro svolto e di essere andati a un passo da un’impresa storica. Voglio poi ringraziare i nostri tifosi. Voi avete vinto: a Istanbul, a Milano, a San Siro, ovunque. Oggi più che mai: ci sono giorni in cui essere Interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore“.