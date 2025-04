Dimarco e Taremi per Cagliari o Bayern Monaco: l’Inter fa il punto – Sky

Occhi su Dimarco e Taremi in casa Inter all’indomani della vittoria contro il Bayern Monaco. C’è il punto in vista del Cagliari e del ritorno contro i bavaresi.

LE ULTIME – L’Inter, rientrata ad Appiano Gentile in mattinata dopo aver passato la notte a Monaco di Baviera, fa il punto sulla situazione infortuni. Ovviamente occhi su Federico Dimarco e Mehdi Taremi. Il laterale mancino, ieri, era in panchina durante Bayern Monaco-Inter all’Allianz Arena, ma praticamente solo come spettatore e per dare supporto morale. Quanto a Taremi, l’iraniano ha saltato le ultime partite post sosta nazionali. Oggi ad Appiano Gentile lavoro di scarico e oggi arriva il punto sulla situazione in vista delle prossime partite contro Cagliari e Bayern Monaco (ritorno di Champions League il 16 aprile).

Dimarco e Taremi: le ultime in casa Inter tra Cagliari e Bayern Monaco

RIENTRI – Questo il punto del collega Matteo Barzaghi di Sky Sport 24: «Dimarco prosegue nel lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Tra domani e dopodomani atteso con la squadra. Taremi migliora, ha qualche chance per Cagliari sennó Bayern». Sicuramente da domani si capirà meglio se entrambi potranno esserci o meno in vista della partita di Cagliari, in programma sabato alle 18. Col Bayern si gioca il 16 a San Siro.