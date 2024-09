Dimarco, stop muscolare. A rischio Manchester City-Inter – Sky

Si ferma Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter ha avuto un problema muscolare. A rischio – spiega Sky Sport – la trasferta in Champion League.

STOP – Dopo la serata negativa di ieri sera al Brianzeo contro il Monza, in casa Inter arriva la prima doccia gelida. L’Inter rischia di dover fare a meno – come spiegato da Andrea Paventi di Sky Sport – di Federico Dimarco. Per l’esterno nerazzurro si tratta di un affaticamento ai flessori della coscia destra. Questo stop rischia dunque di stravolgere le carte in tavola. Per Dimarco trasferta a Manchester contro il City in forte dubbio. La decisione però, sarà presa nella giornata di domani dopo la rifinitura ad Appiano Gentile.