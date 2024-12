Dimarco fa scuola e ora Oaktree ne vuole altri: tesoro dell’Inter – CdS

Federico Dimarco è diventato un pilastro di questa Inter vincente. Il prototipo del giocatore fatto e finito in casa, Oaktree ora ne cerca altri così.

CLONATELO – Si può clonare Federico Dimarco? Beh, fosse stato un film di fantascienza non ci sarebbero stati problemi. Nella realtà, qualche problemino c’è. Scherzi a parte, sottolinea il Corriere dello Sport, l’esterno mancino è diventato il pilastro di questa Inter vincente. Un giocatore di status internazionale, capace di fare la differenza in partita. In questa stagione ha già realizzato due gol e tre assist, l’ultimo sigillo venerdì nel tardo pomeriggio contro il Parma a San Siro. Insomma, Dimarco è il prototipo ideale della nuova proprietà Oaktree.

Un Dimarco internazionale: l’Inter e l’Italia hanno un tesoro

AL TOP – Il fondo americano, infatti, mira per l’Inter proprio giocatori di questo tipo. Ossia fatti in casa, magari cresciuti facendosi le ossa altrove e poi ritornati alla base per diventare dei campioni. Insomma, Dimarco fa scuola. Per lui il legame con la Beneamata sembra indissolubile, essendo nato e Milano e da sempre tifoso sfegatato di questi colori. Dall’Italia alla Nazionale, Dimarco è ormai un titolare inamovibile e fa parte di quella prestigiosa schiera di terzini/laterali capaci di mettere a referto più di 10 gol e fornito più di 10 assist nelle ultime 3 stagioni nei cinque principali campionati europei assieme ad Hakimi, Grimaldo e Frimpong.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia