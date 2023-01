Dimarco, pronto il cambio di agente. Lukaku condiziona la scelta – SI

Federico Dimarco, esterno titolare e protagonista dell’Inter, sta per cambiare il suo agente. Nella scelta del calciatore, secondo Gianluigi Longari da Sportitalia, ha influito anche il rapporto con Romelu Lukaku.

CAMBIO – Federico Dimarco sta prendendo una scelta molto importante per la sua carriera da calciatore. Gianluigi Longari, dagli studi di Sportitalia, ha parlato della situazione dell’esterno, dicendo: «Federico Dimarco è in procinto di cambiare la sua agenzia di procuratori. Sta per lasciare il suo agente storico Beppe Riso per affidarsi all’avvocato Sebastien Ledure, colui che ha gestito il trasferimento di Lukaku dal Chelsea all’Inter. Il belga ha inoltre detto in una recente intervista che è molto vicino allo stesso esterno nerazzurro».