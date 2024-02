Dimarco si prepara a Inter-Juventus: è l’oro della Thu-La − CdS

Dimarco, dopo la panchina di Firenze, è pronto a ritornare in campo dal primo minuto. L’esterno mancino giocherà dall’inizio Inter-Juventus.

RITORNA − Federico Dimarco, dopo le fatiche in Supercoppa, ha guardato dalla panchina i compagni vincere a Firenze. Ora ritornerà dall’inizio per la partita delle partite: Inter-Juventus. Ieri, i nerazzurri hanno ripreso i lavori ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi alle prese già con il possibile undici da schierare contro la Signora. Dimarco sarà presente. Il ventiseienne, nato e cresciuto nel vivaio interista, ha collezionato in questa stagione tre gol e cinque assist. Il record personale dei cinque gol di Verona è vicino. Dimarco sta godendo in questi ultimi anni di anni di una lunga e importante crescita, che lo ha portato da riserva dell’Inter a titolare in Nazionale. A contribuire la cura di Simone Inzaghi, che lo ha plasmato e migliorato facendolo diventare uno dei laterali più bravi nel suo ruolo. A giovarne anche Thuram e Lautaro Martinez. La Thu-La ha, infatti, usufruito degli assist di Dimarco in due delle ultime tre partite: a Monza il Toro e in Arabia contro la Lazio Tikus.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia