Dimarco: «Mi allenavo più volte per tornare! Importante ripartire»

Dimarco, tra i protagonisti principali di Inter-Udinese autore di entrambi gli assist nei due gol segnati da Marko Arnautovic e Davide Frattesi, in un’intervista rilasciata a Sportmediaset ha parlato del suo recupero.

VITTORIA IMPORTANTE – Federico Dimarco è tornato dopo l’infortunio e lo ha fatto nel migliore dei modi, mettendo a segno ben due assist decisivi per Marko Arnautovic e Davide Frattesi! Il calciatore dopo la vittoria di San Siro contro l’Udinese ha sottolineato il lavoro svolto durante questo recupero e le partite che mancano fino al termine della stagione: «Alla fine abbiamo sofferto un po’ però questo è il calcio: prendi un tiro e si riapre la partita. Però abbiamo conquistato una vittoria importante, era importante ripartire così e siamo contenti. Prossima partita il derby? Le partite sono tutte importanti, che sia il derby o Parma-Inter di settimana prossima. Bisogna essere focalizzati partita per partita».

Fuori quasi un mese, ora recuperato! Fondamentale Dimarco

LAVORO DURO – Il calciatore sottolinea il lavoro svolto durante la sosta: «Cercavo di allenarmi due, tre volte al giorno per rientrare prima possibile e per rientrare bene». Federico Dimarco ora è tornato nelle migliori condizioni e si prepara al rush finale, in un mese di aprile fondamentale considerati i tanti impegni.