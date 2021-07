Dimarco: «Maglia Inter non uguale alle altre. Si prepara grande stagione»

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di “Inter TV” del suo ritorno in nerazzurro e del lavoro in vista della prossima stagione. Piccola nota di merito anche per la stagione precedente a Verona e per il grande risultato dell’Italia

NASCITA − Dimarco ha risposto entusiasta per l’arrivo del figlio: «Sono contento, l’aspettavamo con ansia. Stanno tutti bene, moglie e figlio».

NEL CUORE − Così Dimarco sul ritorno all’Inter: «Ho fatto tutto il settore giovanile, sono interista, non è uguale alle altre questa maglia di sicuro».

GRAZIE VERONA − Il laterale sinistro ha voluto ricordare il grande lavoro fatto in Veneto: «Lo scorso anno è stato merito anche della squadra e del mister, che mi ha dato tanta fiducia. Con lui abbiamo lavorato sulla fase difensiva, come terzo o quinto. Mi servirà in futuro sicuramente questa duttilità».

LAVORO − Dimarco ha parlato della preparazione con l’Inter: «Adesso è presto, ci stiamo preparando per il campionato, dobbiamo preparare una grande stagione. C’è tanta voglia di dimostrare contro il Lugano».

NAZIONALE − Infine, Dimarco ha risposto alla domanda sull’Italia: «Sono contento della vittoria dell’Italia, risultato importantissimo, cerco di migliorare per raggiungere la nazionale».