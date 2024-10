Dimarco: «Lancio ispirato da Calhanoglu? Assolutamente no!»

Dimarco ha parlato subito dopo la partita tra Italia e Belgio a Roma. Il laterale dell’Inter ha giocato un’altra grande gara. Le sue parole alla Rai.

IMPORTANTE – Federico Dimarco analizza la partita tra Italia e Belgio: «Il calcio è così, si vive di episodi. Difendere 60′ contro il Belgio non è facile, è una nazionale forte, ci teniamo questo pareggio, che è importante. Abbiamo fatto una grande partita fino al rosso, ma anche dopo, ho visto grande disponibilità. Mi viene da dire Pisilli, che è entrato con una grandissima voglia, ma tutti bene. Avanti così. In tanti non giochiamo insieme, è bene conoscerci, abbiamo avuto tre giorni per preparare questa partita, stiamo bene e noi facciamo ciò che ci chiede il mister».

Dimarco ci tiene alle sue qualità: si ispira a se stesso!

QUALITÀ – Ancora Dimarco sul lancio che ha propiziato il secondo gol: «Lancio ispirato da Calhanoglu? Nono, assolutamente no. Ne ho fatto uno anche in Champions League contro il Barcellona, se vi ricordate! Siamo ripartiti alla grande dopo un brutto Europeo, cerchiamo di occupare gli spazi nel miglior modo possibile, cerchiamo sempre di muoverci bene per creare spazio al nostro compagno. Primo gol con 18 tocchi? Come ho detto prima, il mister ci chiede determinate cose e noi cerchiamo di metterle in campo. Dobbiamo continuare così».