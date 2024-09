Dimarco, dall’Italia all’Inter: ‘Dimash’ pronto al ciclo di ferro – CdS

Federico Dimarco, dopo aver fatto sfracelli in Nazionale, ora si prepara nuovamente ad essere protagonista con la sua Inter.

GARANZIA – Dopo aver fatto benissimo in Nazionale, ora Dimarco punta anche ad essere nuovamente protagonista con la maglia della sua Inter. Il laterale mancino, tra i più bravi nel suo ruolo al mondo, unisce qualità, sicurezza e garanzia. Per Inzaghi è praticamente diventato un insostituibile: nelle prime tre partite contro Genoa, Lecce e Atalanta non è stato mai richiamato in panchina, giocando 270′ su 270′. Dall’Inter alla Nazionale: anche per Spalletti, Dimarco è una forte garanzia: contro la Francia 81′ e meraviglioso gol che entrerà negli annali del calcio italiano e 71′ contro Israele, utile per collezionare l’assist al bacio per il vantaggio di Frattesi. Ora nuovamente l’Inter.

Dimarco oro dell’Inter: ora un ciclo di ferro non banale

CICLO – Già domani, al Brianteo, Dimarco sarà uno dei protagonisti della partita. Inzaghi lo schiererà, con Carlos Augusto probabilmente arretrato sulla stessa linea per far rifiatare Alessandro Bastoni. Dimash si prepara ad un ciclo di ferro contro Manchester City e Milan, due avversarie sicuramente non banali e con cui ha ancora un conto in sospeso. Contro i Citizens riguarda la finale di Champions League, con tanto di traversa colpita a due passi da Ederson; contro i cugini, dopo avergli sbattuto lo scudetto in faccia (e da interista puro se l’è goduta di più), proverà a ripetersi magari segnando come successo nella Supercoppa Italiana a Riad. E poi uno come Dimarco è abituato a gol capolavoro.

