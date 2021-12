Dimarco-Inter, per il rinnovo manca solo la firma. Più tempo per Brozovic – CdS

Dimarco, tutto fatto per il rinnovo di contratto con l’Inter. Aria di rinnovi anche per la dirigenza nerazzurra. Per Brozovic, come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, ci vuole più tempo.

ARIA DI RINNOVI – Dimarco, tutto chiuso con l’Inter per quanto riguarda il rinnovo di contratto, manca solo la firma. Il presidente Zhang domani o martedì invierà il suo messaggio di auguri natali alla squadra e ai dipendenti. Non è potuto tornare in Italia a causa dei problemi legati al Coronavirus, ma è felicissimo dei risultati. Aria di rinnovi anche per tutta la dirigenza. Ci vuole più tempo, invece, per Marcelo Brozovic, ma c’è fiducia perché il centrocampista vuole restare: l’offerta dell’Inter è di 5,5 milioni a stagione. Per Perisic, invece, se ne riparlerà a febbraio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti