UFFICIALE – Dimarco infortunato, pronto l’esito degli esami: il comunicato dell’Inter

Federico Dimarco, infortunato in occasione di Napoli-Inter, effettua gli esami strumentali. Eccone l’esito e i tempi di recupero stabiliti.

INFORTUNIO – Federico Dimarco rimedia un infortunio nel corso dello scontro diretto di sabato scorso contro il Napoli. Ed insieme a lui anche il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu. Come anticipato nella giornata di ieri dalla nostra redazione, questa mattina il centrocampista italiano si è sottoposto agli esami strumentali. Le indagine mediche hanno appurato l’infortunio, evidenziando la presenza di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Questo, dunque, l’esito degli esami strumentali di Dimarco, sui quali l’Inter informa e approfondisce attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club.

Dimarco infortunato, l’Inter comunica l’esito degli esami

ESITO – A due giorni dalla gara di Champions League, in programma a Rotterdam contro il Feyenoord, l’Inter sottopone Dimarco a un’indagine medica. Così il club in merito: «Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni». Di certo il centrocampista italiano non prenderà parte alla trasferta Europea dell’Inter. Si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore per capire per quanto tempo l’infortunio terrà Dimarco fuori dalla portata di mister Inzaghi.