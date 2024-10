Dimarco l’incubo di Juric: strategia ad hoc per Roma-Inter – CdS

Roma-Inter è anche Ivan Juric contro Federico Dimarco. Il tecnico rivede il suo pupillo ai tempi del Verona, oggi tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

INSIEME – Una volta, prima che Dimarco se ne andasse, Ivan Juric sintetizzò il suo pensiero sull’esterno mancino in una semplice ma significativa frase: “La partenza di Dimarco mi toglie il sonno“. Si riferiva all’addio di Dimarco dopo il prestito di un anno a Verona, per ritornare all’Inter. Sì, perché in quella stagione 2020-21, chiusa al decimo posto, i due fecero grandissime cose all’Hellas, con lo stesso Dimarco che alla fine dell’anno totalizzò complessivamente cinque gol e altrettanti assist. La crescita dell’attuale esterno dell’Inter è dovuta pure all’apprendistato di 12 mesi con il tecnico croato. Domani si ritroveranno contro.

Dimarco spaventa Juric: il piano per arginarlo in Roma-Inter

PIANO ANTI DIMASH – Per arginare le giocate di Dimarco in Roma-Inter, oggi tra gli esterni sinistri più forti al mondo e capace di creare più occasioni di tutti in questo campionato (17), in Europa ha davanti solo Achraf Hakimi (20) e Alejandro Grimaldo (18), Juric ha preparato una strategia ad hoc. Come spiega il Corriere dello Sport, in quel lato, il sinistro dell’Inter e il destro per la Roma, avanzerà Celik. Ma il turco non può assolutamente resistere da solo alle folate del laterale nerazzurro, ecco perché ci sarà il pronto raddoppio di Manu Koné. E come se non bastasse, Gianluca Mancini avrà il compito di staccarsi per dare manforte al suo laterale. Dimarco contro la Roma ha un ottimo score: ha preso parte a tre centri nelle quattro più recenti gare di campionato. Due gol e un assist.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi