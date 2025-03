Dimarco fuori da Feyenoord-Inter e non solo: i tempi di recupero dall’infortunio

Brutta tegola per Simone Inzaghi, che non avrà a disposizione Federico Dimarco per Feyenoord-Inter ma non solo. Ecco una stima sulle tempistiche del recupero dall’infortunio del centrocampista.

TEGOLA – Brutte notizie in casa nerazzurra quest’oggi. A due giorni da Feyenoord-Inter, gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League, Federico Dimarco viene sottoposto agli esami strumentali. Uscito acciaccato dallo scontro al vertice di sabato scorso contro il Napoli, il centrocampista preoccupa e non poco Simone Inzaghi. Leggendo l’esito degli accertamenti medici, infatti, si evince che il calciatore è vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Con un infortunio di questa portata è chiaro che Dimarco non potrà prendere parte a Feyenoord-Inter, ma non solo.

Niente Feyenoord-Inter, ecco quando dovrebbe rientrare dall’infortunio Dimarco

IL QUADRO – Federico Dimarco diventa il quarto esterno nerazzurro infortunato. Dopo Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Carlos Augusto, anche il numero trentadue rimane fuori dalla portata di mister Inzaghi. Non sarà ovviamente a disposizione per Feyenord-Inter di mercoledì pomeriggio, ma anche per i prossimi impegni in programma. Per recuperare dal risentimento muscolare Dimarco avrebbe bisogno di circa una ventina di giorni. Probabilmente, dunque, il rientro dall’infortunio sarà in programma alla fine della sosta, in occasione di Inter-Udinese del 30 marzo. Difficilmente, come spiega Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, il centrocampista riuscirà a recuperare in tempo per l’altro scontro diretto contro l’Atalanta, in programma il 16 marzo. Nelle prossime settimane, comunque, la situazione dell’italiano verrà rivalutata e valutata, nella speranza di un rientro anticipato.