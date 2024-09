Dimarco ad un filo: l’Inter ragiona! Un altro presente col Milan – TS

L’Inter ieri ha pareggiato a Manchester, mentre alcuni giocatori sono rimasti ad Appiano Gentile tra infortuni e fuori lista Uefa. Occhio a Federico Dimarco per il Milan.

RIENTRO – Buon punto per l’Inter a Manchester contro il City di Pep Guardiola all’esordio in Champions League. I nerazzurri ritorneranno solamente oggi, dopo aver passato la notte in Inghilterra. Infatti, l’aeroporto di Manchester non effettua voli notturni, di conseguenza la Beneamata ha dovuto posticipare il rientro. Ritorno a Milano che avverrà nella mattinata di oggi. Questo programma ha un po’ scombussolato i piani di mister Simone Inzaghi, il quale avrebbe preferito certamente il ritorno in notturna per poi ricominciare a lavorare con la squadra già nel pomeriggio di oggi con più tranquillità. Ad Appiano Gentile sono rimasti diversi giocatori: da Federico Dimarco a Marko Arnautovic, passando per Buchanan e gli esclusi dalla lista Uefa Palacios e Correa. Ma il focus di Tuttosport e sulle condizioni dei primi due.

Dimarco ci proverà per Inter-Milan, ma filtra cautela

ULTIME – Dimarco lavora per esserci quantomeno in panchina contro il Milan. Ma l’Inter procede con cautela. Il calendario è fitto e prima della sosta, i nerazzurri dovranno vedersela contro Udinese, Torino e Stella Rossa in Champions League. Il recupero al derby è dunque appeso ad un filo. Chi invece sarà della stracittadina è Marko Arnautovic. L’austriaco ha saltato la trasferta di Manchester per febbre. L’allarme dovrebbe presto rientrare. Quanto a Buchanan, il suo recupero continua a procedere bene.

Fonte: Tuttosport – S.P