Dimarco, comunicato FIGC: «Trauma contusivo alla gamba. Verrà valutato»

Dimarco oggi ha svolto un allenamento personalizzato dopo la botta ricevuta nella partita persa dall’Italia contro la Spagna. Di seguito la nota ufficiale comunicata direttamente dalla FIGC.

IL COMUNICATO – “La Nazionale è scesa in campo a Iserlohn per la penultima seduta prima della partenza per Lipsia. Il difensore Federico Dimarco ha svolto quest’oggi un allenamento differenziato per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra occorso durante la gara contro la Spagna. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno”.

Dimarco problema in allenamento: le ultime

PROBABILE ASSENZA – L’Italia affronterà quindi un’importante sfida con una formazione che potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi pilastri. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Dimarco sono attesi nei prossimi giorni. Intanto, gli Azzurri continuano a prepararsi con determinazione, consapevoli che ogni dettaglio potrà fare la differenza in questo Europeo. Qualora non dovesse farcela, probabile vedere Cambiaso in quel ruolo.