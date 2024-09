Dimarco ferisce la Francia: un gol prodezza riporta in parità l’Italia!

Federico Dimarco si prende la scena in Francia-Italia. Il centrocampista dell’Inter è l’autore di un gol magnifico che riapre la sfida per la squadra di Luciano Spalletti.

INIZIO COMPLICATO – Federico Dimarco lascia a bocca aperta il pubblico del Parco dei Principi, con un gol pazzesco che riporta l’Italia in parità contro la Francia. La sfida di Nations League, iniziata alle 20.45, si era aperta nel peggiore dei modi per la squadra di Luciano Spalletti, ritrovatasi in svantaggio già al 1′ dopo la rete di Bradley Barcola. Fortunatamente l’Italia resta sul pezzo e prova in più occasioni a pareggiare i conti, anche con l’altro interista Davide Frattesi che al 6′ trova la traversa con un colpo di testa.

Francia-Italia 1-1, Dimarco lascia il segno!

CHE GOL – Dimarco però, risolve la situazione al 30′ con una delle sue prodezze. Sul lato sinistro dell’aerea Dimarco, con la classe che lo contraddistingue, aggancia e controlla magistralmente l’apertura ricevuta dall’altro lato di Cambiaso. L’interista scambia il pallone con Sandro Tonali, che gli restituisce il pallone. Il numero tre dell’Italia non sbaglia la mira: col collo del piede sinistro infila il pallone all’incrocio dei pali, lì dove Mike Maignan non può arrivare. Francia-Italia torna di nuovo sull’1-1, con in campo nella formazione titolare – oltre a Dimarco – altri due calciatori dell’Inter.