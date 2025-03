Dimarco l’esterno totale: l’Inter lo ritrova nel momento clou – CdS

L’Inter riabbraccia il suo esterno totale: Federico Dimarco. Il laterale mancino, out da un mese, contro l’Udinese si riprenderà le redini della fascia sinistra.

SPRINT – Nel momento più opportuno, l’Inter ritrova uno dei suoi pezzi più pregiati: ossia Dimarco. L’esterno, out dalla sfida contro il Napoli – sua ultima apparizione con tanto di punizione meravigliosa a casa del mancino più grande di sempre – ritornerà in campo a distanza di un mese. Dimarco, complessivamente, ha dovuto saltare quattro sfide dell’Inter contro Feyenoord (andata e ritorno), Genoa, Monza e Atalanta più le due di Nations League con la Nazionale di Spalletti contro la Germania. Era è ritornato perfettamente arruolabile: una notizia molto importante per Simone Inzaghi. I numeri di Dimarco dimostrano tutta la sua grandezza e il suo status di giocatore internazionale: quattro gol messi a referto e sette assist.

L’Inter ritrova Dimarco, soluzione offensiva molto importante

SOLUZIONE – Ma oltre ai gol e agli assist, Dimarco potrà ridare a Inzaghi una nuova soluzione al livello offensivo. “Dimash”, infatti, sarà un’arma non banale per far fronte anche alla defezione in avanti di Lautaro Martinez nonché per gestire le situazioni Thuram e Taremi. Il primo è alle prese con un problema alla caviglia, mentre il secondo soffre di pubalgia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, senza Denzel Dumfries a destra (qui si alterneranno Darmian e Zalewski), riavere Dimash sarà più che fondamentale.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia