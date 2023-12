Dimarco e Lautaro Martinez, una partita nel mirino! Le ultime – Sky

Dimarco e Lautaro Martinez salteranno Genoa-Inter, partita in programma domani (venerdì) alle ore 20.45 e valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Sky Sport, sia l’esterno italiano che l’attaccante argentino puntano una sfida in particolare

UNA DATA NEL MIRINO – Federico Dimarco e Lautaro Martinez non saranno a disposizione di Simone Inzaghi domani per Genoa-Inter, trasferta della diciottesima giornata di campionato. Sia l’esterno italiano che l’attaccante argentino hanno saltato la precedente partita con il Lecce ma il loro rientro in campo non sembra poi così lontano. Secondo le ultime di Sky Sport, infatti, entrambi puntano la partita con il Verona che si giocherà a San Siro il 6 gennaio alle 12.30.