Dimarco convocabile per Bayern Monaco-Inter? Ecco cosa filtra!

Dimarco si sta allenando a parte alla vigilia di Bayern Monaco-Inter. Ecco le prime sensazioni prima della partenza verso Monaco di Baviera.

A PARTE – Se Alessandro Bastoni si sta allenando regolarmente con il gruppo, Federico Dimarco invece sta lavorando a parte. Come riferito pochi minuti fa, il laterale mancino, titolare per un’ora a Parma, dovrà essere gestito dopo l’infortunio rimediato prima della sosta per le nazionali. La sua convocazione per la Germania, in vista di Bayern Monaco-Inter, non è comunque in dubbio. L’esterno farà parte della spedizione in terra tedesca. Sicuramente, per quanto riguarda la sua titolarità, in serata Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi con quale giocatore sarà), potrà dare maggiori indicazioni.

Dimarco in Bayern Monaco-Inter? Filtra ottimismo ma due già allertati

OTTIMISMO – Dimarco dovrebbe essere convocato per Bayern-Inter, nonostante attualmente non sta lavorando con i compagni nella rifinitura alla vigilia della partita di Champions League. L’esterno, da quando è rientrato, ha siglato tre assist in altrettante partite (due contro l’Udinese e uno con il Parma). Dunque, la sua presenza o meno sarà di assoluta rilevanza. Ad oggi filtra comunque fiducia e ottimismo. Nel caso in cui non dovesse giocare titolare, ci sarebbe Carlos Augusto oppure l’ex Roma Nicola Zalewski come eventuali sostituti.