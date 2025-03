Dimarco brucia le tappe: Inzaghi ritrova i suoi esterni!

Arrivano buone notizie in casa Inter, viaggiano spediti i recuperi di Federico Dimarco, Nicola Zalewski e Matteo Darmian. Simone Inzaghi può sorridere: l’emergenza che aveva colpito il reparto degli esterni dei nerazzurri è in via di definizione.

DIMARCO – Gli esterni dell’Inter sono pronti a rientrare in campo già dal prossimo impegno dei nerazzurri in campionato, in programma domenica prossima contro l’Udinese a San Siro. Entro metà settimana è fissato ad Appiano Gentile il rientro in gruppo di Federico Dimarco, Nicola Zalewski e Matteo Darmian. Quello dei tre che sembra più avanti, e che ha già svolto parte dell’allenamento con i compagni è proprio Dimarco. La magia al Maradona è l’ultimo “replay” del numero 32 nerazzurro, che in stagione ha registrato fin qui 4 gol e 6 assist. Il problema ai flessori accusato nel secondo tempo contro il Napoli, non gli ha permesso essere a disposizione né Inzaghi e né di Spalletti con l’Italia, nella doppia sfida contro la Germania in Nations League.

Inter, vicini anche i rientri di Darmian e Zalewski

FASCIA DESTRA – All’Inter aspettano con ansia anche i rientri di Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Con lo stop di Denzel Dumfries, entrambe le pedine diventano fondamentali per Simone Inzaghi sulla destra.

In un mese la situazione sulle corsie laterali è completamente cambiata: prima della sosta l’Inter aveva solo l’esterno olandese a disposizione, mentre adesso mancherà solo lui. Tutto l’ambiente spera che il recupero del numero 2 sia rapido: dopo l’Udinese i nerazzurri sono attesi da molti impegni cruciali.