Dimarco, assente in Inter-Fiorentina: Inzaghi non lo avrà neanche in panchina!

Federico Dimarco sarà il grande assente di Inter-Fiorentina. Il centrocampista italiano non riuscirà ad essere neanche in panchina come risorsa di mister Inzaghi.

IL MOTIVO – A poche ore da Inter-Fiorentina arriva un’importante novità che riguarda Federico Dimarco. Il centrocampista italiano, che dà giorni era in dubbio per la gara di San Siro e dato come possibile risorsa dalla panchina, resta completamente fuori dai convocati di Simone Inzaghi. Il motivo è una sindrome influenzale che accusa già da qualche giorno e che gli aveva impedito anche di essere tra i titolari del recupero di Firenze. Entrato nel finale all’Artemio Franchi, giovedì scorso Dimarco non è riuscito ad aiutare i suoi compagni a recuperare il risultato contro i viola di Palladino.

Dimarco assente in Inter-Fiorentina: ecco le ultime sul calciatore

AL SUO POSTO – Neanche oggi, dunque, l’italiano potrà dare il suo contributo in campo. Dimarco, infatti, resta completamente fuori dalla gara della ventiquattresima giornata. Al suo posto sulla fascia sinistra, dal primo minuto, ci sarà nuovamente Carlos Augusto. Rientra, invece, tra i convocati di Inter-Fiorentina anche Joaquin Correa, che partirà ovviamente dalla panchina. Queste, dunque, le ultime notizie riportate da Andrea Paventi in collegamento da San Siro per Sky Sport 24, a poche ore dalla gara.