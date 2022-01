Digne, Benitez lo esclude ancora. «Non è concentrato sulla squadra»

L’Inter è a caccia di un rinforzo sulla corsia sinistra da affiancare a Perisic. Il nome che più circola è quello di Lucas Digne, esterno sinistro dell’Everton. Oggi non è sceso in campo nel match perso contro il Brighton e il tecnico Rafa Benitez non usa giri di parole.

ESCLUSO – L’Everton ha perso oggi 3-2 in casa contro il Brighton e Digne non ha giocato neanche un minuto rimanendo per tutto il tempo in panchina. Al termine della partita l’allenatore Rafa Benitez non ha usato mezze misure: «Perché l’ho lasciato fuori? Perché non è concentrato sulla squadra. La cosa più importante per me è avere giocatori che vogliono essere lì e lottare per il club, i tifosi e i compagni di squadra, e poi devi scegliere i migliori giocatori che puoi». L’Inter ovviamente osserva la situazione con i nerazzurri che potrebbero piazzare il colpo in caso si aprisse uno spiraglio.