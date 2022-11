DigitalBits sempre insolvente, gli aggiornamenti dell’Inter sullo sponsor

L’Inter, al momento, ha uno sponsor sulla maglia che non paga: DigitalBits. L’azienda del mercato delle cryptovalute, come annunciato dal resoconto finanziario di Inter Media and Communication, continua a non rispettare le scadenze. Ecco gli aggiornamenti dopo le recenti novità (vedi articolo).



LA SITUAZIONE – DigitalBits, come da accordi con Zytara Labs, dovrebbe essere il main sponsor dell’Inter fino alla stagione 2024-2025, per un totale di ottanta milioni di euro. Cifra suddivisa nelle tre annate rispettivamente con ventiquattro, ventisei e trenta milioni. Ha pagato per intero i 5.1 milioni della stagione 2021-2022, quando era sponsor di maglia, ma ha saltato 1.6 milioni per la posizione finale nella scorsa Serie A e la vittoria della Coppa Italia. Già un primo segnale delle difficoltà proseguite in questi mesi. L’Inter comunica che DigitalBits non ha pagato né la prima né tantomeno la seconda rata, già scadute. Sono entrambe da otto milioni di euro ciascuna, con scadenze 30 giugno e 31 ottobre. In aggiunta, il partner non ha presentato il progetto richiesto dal club. L’Inter si riserva il diritto di eventuali azioni per difendere i propri interessi, nel frattempo ha tolto il logo DigitalBits da tutte le varie casistiche esclusa la maglia della prima squadra maschile.