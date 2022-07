Digitalbits preoccupa l’Inter: reazione del club non solo contro il Lione – SM

Digitalbits non ha pagato una quota all’Inter non rispettando totalmente i patti, e ora la società vuole vederci chiaro. Secondo Sportmediaset lo sponsor sarà oscurato non solo contro il Lione.

PROBLEMA SPONSOR – La situazione finanziaria di Digitalbits, che ha visto ridursi il valore del suo patrimonio crollare di 1/10, sta causando parecchia preoccupazione in casa Inter, che ad oggi ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione. Parte degli accordi non sono stati rispettati, difatti l’ultima tranche di pagamento effettuata regolarmente risale al mese di marzo. Ciò nonostante dopo aver firmato l’accordo da 85 milioni di euro in quattro stagioni nell’estate 2020. Arrivano conferme riguardo lo sponsor che sarà oscurato non solo nel corso di Inter-Lione in programma sabato a Cesena (così come già anticipato oggi), ma anche contro il Villarreal. Sperando che intanto cambi qualcosa per l’esordio a San Siro contro lo Spezia.