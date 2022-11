DigitalBits non paga, l’Inter cerca un nuovo sponsor: c’è una novità – CdS

DigitalBits, come segnalato nella giornata di ieri (vedi articolo), continua a non onorare le rate previste dal contratto stipulato con l’Inter. La società pensa di sostituire il main sponsor e il Corriere dello Sport fa un nome di ritorno.

LE NOVITÀ – L’Inter ha sulla maglia un main sponsor che dall’inizio della stagione non ha pagato un euro. Una situazione paradossale quella con DigitalBits, che presumibilmente sarà risolta a breve. La società prosegue la ricerca del nuovo sponsor, in modo da poter sostituire quello attuale che è salito a 17.6 milioni di mancati pagamenti. Il Corriere dello Sport fa un nome già noto: HiSense, che è anche sponsor dei Mondiali in Qatar. C’è la possibilità che sia la multinazionale cinese a sostituire a breve DigitalBits sulle maglie dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.