DigitalBits, giornata di annunci ma non sull’Inter: il club valuta altre mosse

DigitalBits ha annunciato nuove partnership e strategie presenti e future senza tuttavia fare alcun riferimento alla situazione legata all’Inter. Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, le critiche alla piattaforma non si fermano e non sono escluse ulteriori prese di posizione pesanti da parte del club nerazzurro

GIORNATA DI ANNUNCI – DigitalBits ha annunciato oggi nuove collaborazioni ma anche strategie presenti e future. Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, “la piattaforma crypto ha pubblicato un aggiornamento del proprio Whitepaper, introducendo ‘nuove caratteristiche e funzionalità aggiunte alla blockchain di DigitalBits’. Inoltre, sono arrivati aggiornamenti legati a quanto annunciato nell’evento di Montecarlo di fine luglio”.

PRESE DI POSIZIONE – Tutto normale se non fosse che nemmeno stavolta è stato fatto alcun riferimento alla difficile situazione con l’Inter, con gli utenti sempre più critici verso la piattaforma. Intanto il club nerazzurro ha eliminato ogni riferimento alla società sul sito, sui cartelloni pubblicitari a bordocampo e anche dalle maglie dell’Inter Women mentre sono in corso valutazioni sulla divisa della Primavera. Per ora, sottolinea Calcio e Finanza, non è stato deciso di eliminare il riferimento sulle divise della Prima Squadra ma non vanno escluse prese di posizione più pesanti.

Fonte: calcioefinanza.it