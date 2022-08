DigitalBits agita l’Inter: ipotesi via dalle maglie e nuovo main sponsor – CdS

DigitalBits rischia di diventare un problema serissimo per l’Inter, che vorrebbe evitare di andare in causa con il suo stesso main sponsor. Il logo dell’azienda di criptovalute continua a essere oscurato dalla società nerazzurra. Secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, non è da escludere la fine del rapporto e il cambio immediato di partner

SPONSOR INSOLVENTE – La grana DigitalBits agita e non poco l’Inter del Presidente Steven Zhang, che pensava di aver fatto centro con il nuovo main sponsor. E invece potrebbe non essere così. Affatto. Sono già in corso contatti quotidiani tra gli avvocati per risolvere la questione in tempi brevi. La situazione è più seria di quello che si possa immaginare. La conferma – secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola – arriva dal fatto che DigitalBits, già scomparso dai vari banner aziendali, non sarà il main sponsor dell’Inter Women in Serie A Femminile. In pratica non apparirà sulle maglie della Prima Squadra femminile. Non avendo saldato alcune rate dei pagamenti concordati, DigitalBits è insolvente. Pertanto esiste il rischio che prima o poi scompaia anche dalle maglie della Prima Squadra maschile. E in quel caso l’Inter sarebbe costretta a trovare un nuovo main sponsor. Per il quale, tra l’altro, sembra già essere alla ricerca, sebbene adesso l’obiettivo sia quello di risolvere la vicenda nel migliore dei modi. Ed evitare un grosso buco di bilancio. L’impegno di DigitalBits con l’Interp prevede pagamenti per oltre 80 milioni (precisamente 23, 27 e 30 milioni più bonus a stagione fino al 2025, ndr).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti