Pronto a difenderla, sempre! Chivu si presenta: «Mai lasciato l’Inter»

Cristian Chivu è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Le emozioni e le intenzioni relative a questa nuova tappa della sua carriera sono raccontate direttamente dal rumeno nel video di presentazione diffuso dai nerazzurri.

L’ORGOGLIO – Cristian Chivu ha scalato le gerarchie del mondo Inter con la caparbietà e l’entusiasmo delle nuove sfide che gli sono sempre stati propri. Il tecnico rumeno, ufficializzato in giornata come nuovo allenatore dei nerazzurri, si è raccontato nel consueto video di presentazione realizzato da Inter Media House. Il primo accento è stato posto sull’enorme fierezza per il traguardo raggiunto: «L’ho difesa per più di 10 anni, vestita in oltre 100 battaglie e portata in alto nelle grandi notti. Non l’ho mai lasciata davvero. Ora che sono qui, sono pronto a difenderla, di nuovo. Internazionale, da sempre!»

Chivu e il valore dell’approdo all’Inter: una convinzione

LE EMOZIONI – Chivu si era presentato così da allenatore dell’Inter: «Sono onorato per l’incarico affidato. Ho la stessa passione e ambizione di quanta ne avevo prima, la trasmetterò anche alla nostra squadra. Dobbiamo lottare per i trofei, arrivare fino in fondo come l’Inter richiede, siamo pronti a tutto». L’elemento che ricorre nelle sue parole è quello dell’onore per il nuovo ruolo da svolgere, quello da lui sognato sin dal primo momento successivo all’ottenimento del tesserino da allenatore. Ora che lo ha realizzato, il tecnico rumeno non farà mancare l’impegno, l’entusiasmo e la voglia di fare per far coincidere le sue speranze con la realtà concreta. Garantendo una dedizione costante alla causa da lui sposata.