Diawara, caso in Verona-Roma: arriva il 3-0 a tavolino nella 1ª di Serie A?

Diawara rischia di costare carissimo alla Roma, che lo ha schierato sabato a Verona. Il giocatore non risulta essere nella lista Serie A e per questo i giallorossi potrebbero perdere 3-0 a tavolino l’esordio in campionato.

POTENZIALE FIGURACCIA – Amadou Diawara ha giocato sabato Verona-Roma, venendo sostituito all’89’ da Gonzalo Villar. Fin qui tutto regolare, se non fosse che il centrocampista non risulta nella lista Serie A. Nella passata stagione il guineano faceva parte della lista Under-22, quindi non c’era necessità di inserirlo in quanto libera. Avendo però compiuto ventitré anni lo scorso 17 luglio “salta” nella lista Over-22, quella principale, e al momento non figura (in basso lo screen, preso dal sito ufficiale della Lega Serie A). L’utilizzo di un giocatore non registrato, come sarebbe Diawara, porta irrimediabilmente alla sconfitta per 3-0 a tavolino, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva (Art. 10, Comma 6). Una situazione simile era già accaduta in Serie A il 28 agosto 2016: il Sassuolo aveva battuto 2-1 il Pescara, con risultato tramutato in 0-3 perché aveva giocato Antonino Ragusa, non inserito in lista (la società neroverde riteneva di averlo fatto nei tempi previsti, ma aveva poi perso il ricorso). Domani il Giudice Sportivo emetterà il comunicato sulla prima giornata di Serie A, omologando i risultati. L’attesa di sapere se il caso Diawara porterà al 3-0 a tavolino in Verona-Roma è grande.