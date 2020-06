Di Marzio: “Lautaro Martinez, Inter brava! Sanchez puÃ² restare, ma…”

Di Marzio: “Lautaro Martinez, Inter brava! Sanchez può restare, ma…”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato negli studi di “Sky Sport 24” della situazione di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, due attaccanti dell’Inter al centro – per motivi diversi – delle voci di mercato.

POSIZIONE RIGIDA – Non si muove l’Inter dalla sua posizione su Lautaro Martinez. A oggi, infatti, la posizione sul giocatore nei confronti del Barcellona è chiara, o clausola o niente. A ribadirlo è stato Gianluca Di Marzio, che si è anche complimentato per il comportamento della società nerazzurra: «L’Inter è stata molto brava a mantenere la posizione rigida della clausola: 111 milioni o niente. Ci sono state offerte molto importanti del Barcellona che potevano far crollare questo muro, i nerazzurri sono però rimasti nella loro posizione e i catalani non sono ancora arrivati a pagare questa cifra. A oggi la trattativa è assolutamente bloccata, a quelle condizioni i blaugrana non arrivano. Queste voci un po’ stanno influendo sul giocatore, è normale che ti condizionano anche perché l’offerta contrattuale è importante. Questo non vuol dire che non abbia rispetto di chi abbia investito su di lui prendendolo dall’Argentina. È chiaro però che è una tentazione che non può che condizionare il suo rendimento».

DUBBI – Un altro giocatore su cui si discute è Alexis Sanchez, che potrebbe anche rimanere in nerazzurro alla scadenza del prestito: «Sanchez può restare all’Inter, dipenderà da questo finale di stagione ma comunque c’è l’idea di provare a rinnovare il prestito o trovare un accordo con il Manchester United. Prima della pandemia il giocatore aveva alternato momenti di grande spolvero ad altri in cui poi si era infortunato. La società si prenderà questo periodo di tempo per capire se può far parte dell’Inter anche in futuro».

Fonte: Sky Sport