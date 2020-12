Di Marzio: “Eriksen e Nainggolan via. Conte ne...

Di Marzio: “Eriksen e Nainggolan via. Conte ne vuole due, De Paul e…”

Condividi questo articolo

Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato di gennaio dell’Inter di Conte, al cui centro non ci sarebbero solo le uscite di Eriksen e Nainggolan

CENTROCAMPISTI – Queste le parole di Gianluca Di Marzio sul mercato di gennaio dell’Inter, nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”. «Centrocampisti nerazzurri? Deve uscire Eriksen e, secondo me, deve uscire anche Nainggolan. So che Conte vorrebbe De Paul e anche un centrocampista fisico, però non è facile senza grandi possibilità economiche».