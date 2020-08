Di Marzio: “Marotta e Ausilio restano all’Inter, non...

Di Marzio: “Marotta e Ausilio restano all’Inter, non solo Conte”

Condividi questo articolo

Giuseppe Marotta Inter

Conte rimane l’allenatore dell’Inter e non ci sono grossi ribaltoni in società. Gianluca Di Marzio, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, dopo l’annuncio del club (vedi articolo) comunica la permanenza anche di Marotta e Ausilio. A breve dovrebbero arrivare dichiarazioni da Somma Lombardo.

NESSUN CAMBIO – Gianluca Di Marzio comunica come non ci siano scossoni all’Inter: “Restano anche Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, non solo Antonio Conte“.