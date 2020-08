Di Marzio: “Conte-Inter, ecco la data dell’incontro. Aria di addio: le ultime”

Di Marzio ha aggiornato sulla situazione in casa Inter alla luce della frattura con Antonio Conte. Emerge la data in cui l’allenatore incontrerà la società per pianificare il futuro del club. Di seguito le dichiarazioni del giornalista in collegamento per SkySport24

ARIA DI DIVORZIO – Gianluca Di Marzio sulla panchina nerazzurra: «Ci sono degli aggiornamenti: l’incontro è in programma per martedì, sarà quello il giorno della verità. Ci saranno Conte, Zhang e i dirigenti dell’Inter. Ora ci sarà qualche giorno per staccare la spina e presentarsi all’incontro nella maniera più lucida possibile. Il nodo è fare sul mercato investimenti sul mercato di un certo tipo – dice Di Marzio -. Se l’allenatore chiederà di fare sforzi economici importanti, ad esempio 4 giocatori da 40-50 milioni, difficilmente la risposta sarà incoraggiante. L’Inter risponderà che è contenta del suo lavoro, ma non può stravolgere determinate strategie. Non ha possibilità di fare investimenti enormi. Starà a Conte decidere cosa fare a quel punto e l’eventuale accordo economico per l’addio. Il divorzio, però, è molto più che nell’aria».