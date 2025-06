Di Marzio: «Bonny? La situazione è questa. Pio Esposito resta all’Inter»

Di Marzio ha aggiornato su Bonny ed Esposito, i due giovani attaccanti, uno verso l’Inter, l’altro già dell’Inter, che potrebbero diventare presto compagni. Le sue parole.

CAPITOLO ATTACCO – In collegamento da Alasso per Sky Sport Calciomercato l’Originale, si è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Le ultime su Yann-Ange Bonny e su Francesco Pio Esposito. Ecco cosa filtra in casa Inter: «Per Bonny non è stata la giornata decisiva per trovare l’accordo col Parma, lo Stoccarda non preoccupa. E Pio Esposito resterà, il Genoa ad esempio era una squadra in lista qualora l’Inter decidesse di far giocare in prestito questo ragazzo, ma la società interista ha deciso che dovrà rimanere in rosa». I due dunque potrebbero comporre l’attacco dell’Inter nella prossima stagione. Al momento, il reparto è formato da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito e Mehdi Taremi. Bonny aspetta di riabbracciare Cristian Chivu e questo fattore aiuterà a chiudere la trattativa. Mentre Pio Esposito sta già entusiasmando al Mondiale per Club negli Stati Uniti, avendo segnato il gol del vantaggio contro il River Plate. Pio rimarrà e dunque la Beneamata darà una chance al 2005. L’inserimento dello Stoccarda su Bonny, invece, non preoccupata i nerazzurri che vogliono chiudere al più presto il francese.