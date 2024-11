Di Gregorio-Payero e Sommer-Nzola: uno è rigore. Indovinate quale

Di Gregorio-Payero e Sommer-Nzola due pesi due misure. Uno non è rigore, l’altro sì. Sfioricchiare o non sfioricchiare, questo è il dilemma.

DUE PESI DUE MISURE – La Juventus oggi ha ritrovato i tre punti battendo l’Udinese al Bluenergy Stadium, grazie ad un autogol del portiere Okoye e alla conclusione del giovane Savona. Una vittoria, che permette alla formazione di Thiago Motta di agguantare l’Inter al secondo posto in classifica, in attesa che i nerazzurri scendano in campo domani sera contro il Venezia a San Siro. Ma durante il primo tempo di Udinese-Juventus, precisamente al minuto 24, è avvenuto un duro contrasto tra Michele Di Gregorio, portiere bianconero, e Martin Payero, centrocampista dell’Udinese. Episodio giudicato sia dall’arbitro Rosario Abisso che dal Var Paterna con un fallo a favore della Vecchia Signora. Una dinamica che ricorda parecchio quella di circa un anno fa con protagonisti Yann Sommer e M’Bala Nzola durante Fiorentina-Inter, incontro terminato 1-0 a favore dei nerazzurri all’Artemio Franchi. In quel caso, Sommer in uscita, toccò prima il pallone e poi, non potendosi ovviamente fermare, colpì sulla testa l’attaccante della Viola. Per Aureliano, direttore di quella partita, non ci fu nulla, ma dopo richiamo dal Var Marini, si cambiò idea concedendo rigore alla Fiorentina.

Di Gregorio-Payero e Sommer-Nzola, ma è sempre Marotta League…

MAROTTA LEAGUE… – Oggi l’esatto contrario. Inoltre si nota anche una certa differenza negli interventi di Sommer e Di Gregorio, rispettivamente su N’Zola e Payero. Perché nel primo caso, il portiere dell’Inter interviene nettamente prima sulla palla e poi nello slancio inevitabilmente colpisce l’attaccante viola. Di Gregorio, invece, manca completamente il pallone, che viene colpito in modo evidente da Payero. Il portiere della Juventus frana, dunque, sul giocatore friulano. Se in Fiorentina-Inter, il Var decise di far cambiare idea ad Aureliano parlando di “lo sfioricchia“, riferendosi al tocco di Sommer sul pallone. In Udinese-Juventus, il contrasto Di Gregorio-Payero viene giudicato come un normale scontro di gioco. Come anche confermato dal varista di DAZN Luca Marelli. Insomma, l’esatto opposto. Ma d’altronde è sempre Marotta League…